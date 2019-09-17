2019-09-17T13:22:58+03:00
Общество

В Пермском крае ожидаются первые заморозки

Пик холодов ожидается в выходные
Елена КОНОВА
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--Фото: Василий Вахрин
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В среду, 18 сентября, в Пермском крае ожидаются дожди, слабые грозы. Как сообщает издание Business Class со ссылкой на синоптиков, в четверг южные и центральные районы Прикамья могут попасть под влияние фронта: сохранятся сильные дожди, а температура начнет снижаться.

В течение суток температура воздуха будет варьироваться от +5…+7 градусов по северу края, от +9... до +12 градусов на юге.

Осадки прекратятся в пятницу. Но в Пермском крае похолодает еще сильнее. Ночью температура воздуха местами упадет до 2 градусов, днем - до 7 градусов.

- В ночь на субботу возможны первые заморозки, - сообщает Business Class. - По предварительным прогнозам, в воскресенье погода может резко ухудшиться в связи с выходом южного циклона. 22 сентября окажется самым холодным днем на текущей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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