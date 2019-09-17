2019-09-17T13:24:59+03:00
Происшествия

В Прикамье найдено тело пропавшего мальчика

Молодой человек ушел из дома 6 сентября
Лилия Абибулаева
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Фото из личного архиваФото из личного архива
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В Пермском крае нашли пропавшего 17-летнего Олега М. Молодой человек ушел из дома в Березниках 6 сентября и до сегодняшнего дня о его местонахождении ничего не было известно.

Родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию. Заявление поступило 9 сентября.

В правоохранительных органах сообщили, что молодого человека нашли мертвым.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермского края.

Напомним, ранее мы писли о том, что родные пропавшего в Перми бизнесмена рассказали о его поисках. Пермские волонтеры вышли на поиски пропавшего 43-летнего бизнесмена Игоря Бурдина. О судьбе мужчины ничего не известно с 26 августа. Ранним утром в понедельник он проснулся в доме своих родителей в Гамово, сел на шестичасовой автобус Гамово-Пермь и исчез. С собой у него не было ни документов, ни сотового телефона, зато были деньги – предположительно 23 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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