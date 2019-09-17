Фильм про Теодора Курентзиса не покажут на «Флаэртиане» в Перми
В Перми с 20 по 26 сентября пройдет знаковое для любителей кинематографа событие - фестиваль документального кино «Флаэртиана».
Открытие фестиваля состоится в Органном зале. Первый фестивальный фильм, который увидят зрители, называется «Потому что мы мужики». Многие пермяки ждали фильм, посвященный бывшему художественному руководителю пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису.
Однако фильм убрали из программы фестиваля. Режиссер, Алексей Романов решил его доработать. Об этом сообщили на пресс-конференции, 17 сентября.
Напомним, ранее мы писали о том, что первый фестивальный фильм, который увидят зрители, называется «Потому что мы мужики». В картине речь пойдет о хоре из Норвегии. Их мечта сбывается - они будут выступать на разогреве у британской рок-группы Black Sabbath. Но внезапно участник хора признается, что тяжело болен.
ИСТОЧНИК KP.RU