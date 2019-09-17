2019-09-17T12:43:45+03:00
Общество

Фильм про Теодора Курентзиса не покажут на «Флаэртиане» в Перми

Об этом сообщили на пресс-конференции фестиваля
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми с 20 по 26 сентября пройдет знаковое для любителей кинематографа событие - фестиваль документального кино «Флаэртиана».

Открытие фестиваля состоится в Органном зале. Первый фестивальный фильм, который увидят зрители, называется «Потому что мы мужики». Многие пермяки ждали фильм, посвященный бывшему художественному руководителю пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису.

Однако фильм убрали из программы фестиваля. Режиссер, Алексей Романов решил его доработать. Об этом сообщили на пресс-конференции, 17 сентября.

Напомним, ранее мы писали о том, что первый фестивальный фильм, который увидят зрители, называется «Потому что мы мужики». В картине речь пойдет о хоре из Норвегии. Их мечта сбывается - они будут выступать на разогреве у британской рок-группы Black Sabbath. Но внезапно участник хора признается, что тяжело болен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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