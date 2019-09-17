2019-09-17T12:15:05+03:00
Общество

В Прикамье увеличат расходы на здравоохранение

Планируют выделить более 20 миллиардов рублей
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство Пермского краяФото: Правительство Пермского края
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В понедельник, 16 сентября, представители прокуратуры и краевых властей обсудили вопросы оказания медицинских услуг. Участники рассмотрели вопросы качественного взаимодействия ведомств в данном направлении. Обсудили эффективность принимаемых мер по организации медицинской помощи и ее доступности.

Губернатор Пермского края отметил, что финансирование сферы здравоохранения с каждым годом растет. С учетом средств Фонда обязательного медицинского страхования, направляется более 20 миллиардом рублей, также активно привлекается федеральное финансирование. Максим Решетников подчеркнул, что эффективность сферы здравоохранения зависит и от деятельности медицинских работников.

- Край со своей стороны гарантирует стабильное увеличение финансирования отрасли, стройки ведутся на перспективу. А в ответ мы ждем от главврачей ответственного отношения к вопросам доступности медицинской помощи населению и оплаты труда персонала. Потому что медперсонал во главу угла ставит вопрос справедливого распределения заработной платы, четких критериев системы оплаты труда. Решение и контроль этих вопросов полностью на главврачах, - отметил Максим Решетников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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