2019-09-17T11:08:08+03:00
Происшествия

Полиция проверит случай с убийством собак в Прикамье

Инцидент произошел 15 сентября
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Житель Пермского края поделился в социальных сетях ужасными фотографиями мертвых собак. Мужчина сообщил, что его питомцев беспощадно расстреляли. В отделе полиции по Горнозаводскому району проведут проверку гибели собак.

- В отдел полиции города Горнозаводск поступило сообщение о том, что в охотхозяйстве на территории района мужчина расстрелял 4-х собак. Информация поступила в дежурную часть по телефону от владельца животных - жителя Лысьвы. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по указанным фактам и выясняют все обстоятельства, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в ГУ МВД по Пермскому краю.

Также провести проверку пообещали в краевом министерстве природы.

- Конечно, это вопиющий случай человеческой жестокости, - сообщили в пресс-службе. - Мы со своей стороны этот случай не оставим без должного внимания. В отношении охотинспектора, присутствующего при этом инциденте, запущен приказ о проведении служебной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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