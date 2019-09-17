Полиция проверит случай с убийством собак в Прикамье

СЕГОДНЯ 11:08 2019-09-17T11:08:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Пермского края поделился в социальных сетях ужасными фотографиями мертвых собак. Мужчина сообщил, что его питомцев беспощадно расстреляли. В отделе полиции по Горнозаводскому району проведут проверку гибели собак.

- В отдел полиции города Горнозаводск поступило сообщение о том, что в охотхозяйстве на территории района мужчина расстрелял 4-х собак. Информация поступила в дежурную часть по телефону от владельца животных - жителя Лысьвы. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по указанным фактам и выясняют все обстоятельства, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в ГУ МВД по Пермскому краю.

Также провести проверку пообещали в краевом министерстве природы.

- Конечно, это вопиющий случай человеческой жестокости, - сообщили в пресс-службе. - Мы со своей стороны этот случай не оставим без должного внимания. В отношении охотинспектора, присутствующего при этом инциденте, запущен приказ о проведении служебной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU