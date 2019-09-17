В Черняевском лесу Перми провели уборку

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-17T10:54:52+03:00

Мероприятие было организовано уже в шестнадцатый раз

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Сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» вместе с учащимися подшефной школы №132 и студентами Краевого индустриального техникума (КИТ) провели природоохранный слёт под названием «Очистим Черняевский лес!».

Мероприятие было организовано уже в шестнадцатый раз совместными усилиями педагогов школы №132 и Пермского городского лесничества. Главной задачей слёта стала уборка мусора и валежника. Четыре дня дети и взрослые вместе приводили в порядок Черняевский лес вдоль экологических троп «Дорога домой», «Тропа здоровья» и «Тропинка открытий». Участники вручную собирали мусор с валежником и готовили его для вывоза спецтехникой.

Елена Суханова, завуч по воспитательной работе школы №132:

– Экологическая акция по очистке Черняевского леса – одно из самых любимых мероприятий начала осени. Школьники всех возрастов от мала до велика с радостью поддерживают эту акцию. Лес – наше общее достояние, и дети это прекрасно чувствуют и понимают. Очень приятно, что из года в год нас поддерживают студенты Краевого индустриального техникума и молодёжь пермского «УРАЛХИМа». Вместе мы делаем очень важное дело, помимо прочего повышая свою экологическую культуру.

Наталья Онацкая, секретарь филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

– Черняевский лес – уникальная для Перми территория. Там постоянно гуляют мамы с колясками, играют дети, отдыхают пенсионеры, занимаются спортсмены. Очень приятно, что школьники выступают с важной экологической инициативой. Такое начинание необходимо поддерживать, что мы и сделали вместе с молодыми активистами завода.