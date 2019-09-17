После ремонта спорткомплекс «Олимпия» сможет принимать больше посетителей

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-17T10:45:23+03:00

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В Перми продолжается ремонт спорткомплекса «Олимпия». Губернатор Максим Решетников посетил строительную площадку.

Там продолжается строительство еще одного корпуса. Сейчас в спорткомплексе прокладывается внутренняя инженерная коммуникация, продолжается отделка помещений, благоустройство территории со стороны Мира.

Максим Решетников отметил, что для будущих посетителей необходимо предусмотреть зону отдыха и ожидания, где было бы кафе, или столовая, игровые комнаты с аниматорами для малышей.

Также Максим Решетников поставил перед руководством спортивного комплекса задачу продумать варианты льготных тарифов, систему скидок. Кроме того, губернатор обратил внимание на строительство центра детского плавания. Численность детей, обучаемых в центре плавания «Олимпии», увеличится с 2,3 до 3,5 тысяч человек.

На реконструкцию спорткомплекса выделено 530 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU