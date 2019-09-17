Пермяк украл из магазина деньги, майонез и коньяк
Инцидент произошел в Кировском районе. Ночью местный житель ограбил магазин на улице Маршала Рыбалко.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что злоумышленник разбил стекло и проник в помещение магазина. Вскрыв кассу, мужчина забрал оттуда 18,5 тысяч рублей. Однако уходить из магазина только с деньгами он не захотел. Пермяк прихватил с витрины пачку майонеза и бутылку коньяка. Это и задержало пермяка. Приехавшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника.
Пермяк украл из магазина деньги, майонез и коньяк.
В ходе следствия установили, что мужчина ранее уже был судим. В отношении него возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина пронес наркотики в зал судебного заседания. Судебный пристав заметил, что фигурант дела ведет себя подозрительно
ИСТОЧНИК KP.RU