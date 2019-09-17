2019-09-17T09:43:56+03:00
Происшествия

Пермяк украл из магазина деньги, майонез и коньяк

Мужчину задержали на месте преступления [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краюФото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю
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Инцидент произошел в Кировском районе. Ночью местный житель ограбил магазин на улице Маршала Рыбалко.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что злоумышленник разбил стекло и проник в помещение магазина. Вскрыв кассу, мужчина забрал оттуда 18,5 тысяч рублей. Однако уходить из магазина только с деньгами он не захотел. Пермяк прихватил с витрины пачку майонеза и бутылку коньяка. Это и задержало пермяка. Приехавшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника.

Пермяк украл из магазина деньги, майонез и коньяк.

В ходе следствия установили, что мужчина ранее уже был судим. В отношении него возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина пронес наркотики в зал судебного заседания. Судебный пристав заметил, что фигурант дела ведет себя подозрительно

ИСТОЧНИК KP.RU

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