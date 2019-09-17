В Перми пенсионерке назначили трудовой стаж за годы войны

СЕГОДНЯ 06:32 2019-09-17T06:48:56+03:00

С 7 лет женщина работала в колхозе

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В прокуратуру Орджоникидзевского района обратилась 86-летняя местная жительница. Женщина просила включить в ее общий трудовой стаж работу во время войны, чтобы она могла получать дополнительные выплаты.

Управление Пенсионного Фонда отказалось признать период работы в военные годы, так как пенсионерке тогда было 7 лет. На тот момент заявительница не достигла возраста, с которого допускался прием на работу. Однако согласно архивным документам, пенсионерка с 7 лет работала в колхозе «Родина», вырабатывая 100 трудодней в год.

Пермский краевой суд отменил решение Орджоникидзевского суда и включил в трудовой стаж женщины период работы с 1943 по 1945 года.

- По делу принято новое решение об обязании территориального пенсионного фонда включить в трудовой стаж истицы период работы в колхозе «Родина», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU