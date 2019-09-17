Пермяка осудят за распространение фальшивок в Сочи
В Сочи задержали 24-летнего пермяка за распространение поддельных денег. Молодой человек попался, когда пытался расплатиться пятитысячной купюрой в местном магазине. Подлинность банкноты вызвала подозрения у продавцов. Сотрудники полиции изъяли купюру. Исследование подтвердило, что она поддельная.
Как сообщают в ГУ МВД по городу Сочи, парень и его знакомый в течение нескольких месяцев расплачиваются фальшивыми деньгами в магазинах города-курорта. При обыске у задержанного нашли 18 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Злоумышленники пояснили, что приобрели фальшивки в количестве 50 штук на одном из Интернет-сайтов.
В отношении пермяков возбудили уголовные дела.Сейчас оба злоумышленника находятся в СИЗО. Уголовное дело передано в суд. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали фальшивомонетчика. Подделку заметили продавцы магазина.
ИСТОЧНИК KP.RU