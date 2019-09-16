2019-09-16T12:58:50+03:00
Общество

В Перми в микрорайоне Парковый может появиться спорткомплекс с бассейном

На строительство выделят 9 миллионов рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Перми планируют построить в микрорайоне Парковый новый спортивный комплекс с бассейном. Издание «Business Class» сообщает, что на разработку проектной документации объявили конкурс.

В спортивном центре разместятся два плавательных бассейна, универсальный спортивный зал, два зала «сухового» плавания и тренажерный зал. Спорткомплекс станет доступным для маломобильных групп населения для занятий на спортивных площадках.

Также в здании оборудуют трибуны на 500 человек и финские сауны. На разработку проекта победителю конкурса дается 300 календарных дней. Максимальная цена контракта определена в 9 млн рублей. Итоги будут подведены 17 октября

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на комплексе политеха построят 25-метровый бассейн. Все работы должны быть завершены до 1 ноября 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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