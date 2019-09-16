В Перми с высоты упал 31-летний мужчина

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-16T10:19:36+03:00

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В Кировском районе 13 сентября с высоты упал мужчина. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что пермяк упал с высоты третьего этажа. Инцидент произошел утром в пятницу.

Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи». Мужчину с переломами костей стоп доставили в городскую клиническую больницу им. Гринберга.

Напомним, ранее мы писали о том, что на годовалого ребенка в Перми упали футбольные ворота. В четверге,12 сентября, в Кировском районе Перми произошло ЧП. Во время прогулки травмировался полуторагодовалый мальчик. Травму он получил во время прогулки на детской площадке во дворе дома по улице Маршала Рыбалко, 99. Удар пришелся мальчику на голову, он получил травму головы и шеи с вывихом суставов и связок головы. Вдобавок пострадали лицо и зубы.

ИСТОЧНИК KP.RU