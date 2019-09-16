2019-09-16T10:08:11+03:00
Происшествия

Житель Прикамья на 10 лет отправится в колонию за убийство собутыльника

Также суд приговорил злоумышленника к ограничению свободы
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае 46-летнего местного жителя осудили за убийство знакомого. Мужчина зарезал приятеля.

Следователи выяснили, что злоумышленник распивал вместе со своим знакомым спиртные напитки. На двоих они выпили 7 бутылок водки. В процессе вечера между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку.

46-летний мужчина схватил нож и ударил 53-летнего знакомого в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

Полицейские задержали подозреваемого. Он признался в преступлении.

Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима и ограничению свободы сроком на 1 год.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина пронес наркотики в зал судебного заседания. Судебный пристав заметил, что во время оглашения приговора один из участников процесса медленно опустил руку в задний карман брюк, а затем осторожно переложил что-то во внутренний карман куртки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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