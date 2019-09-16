2019-09-16T09:37:22+03:00
Происшествия

В Пермском крае на пожаре погиб мужчина

Погибший был в горящем сарае
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Лысьве произошел пожар, на котором погиб один из местных жителей. В воскресенье, 15 сентября, на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании в сарае на улице Жданова. На место незамедлительно выехали пожарные.

Площадь пожара составила 32 кв.метра. Строение сгорела полностью. После того, как пожар был потушен, пожарные нашли тело местного жителя.

По предварительной информации, причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми сгорел легковой автомобиль. В пятницу, 13 сентября, около жилого комплекса "Астра" сгорела иномарка. Как сообщили пользователи социальных сетей, ЧП произошло около 14.00. Легковой автомобиль полыхал, от жилого комплекса шел сильный густой дым. Прибывшие пожарные потушили иномарку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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