2019-09-16T08:36:00+03:00
Общество

В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам ЖКХ

Вопросы ждут 17 сентября
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Прокуратура Пермского края организует «горячую линию» по вопросам реализации региональной программы капитального ремонта и подготовки к отопительному сезону.

Во вторник, 17 сентября, с 14:00 до 16:00 пермяки смогут задать вопросы, касающиеся сроков переноса проведения ремонтных работ на более поздние периоды, о контроле качества проводимого ремонта, а также сообщить о нарушениях в указанных сферах.

На вопросы граждан ответят прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в финансово-бюджетной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края Алена Валерьевна Боталова, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства края Александр Борисович Шицын, генеральный директор НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» Дмитрий Егорович Баранов.

Звонки принимаются в по телефону (342) 233-56-36, сообщения по электронной почте unfz_fbo@prokurorperm.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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