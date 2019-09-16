В нескольких частных детских садах Прикамья выявили нарушения

СЕГОДНЯ 06:40 2019-09-16T06:40:14+03:00

Сотрудники вовремя не предоставляли справки, а в аптечках не было лекарств

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В Бардымском районе в ходе прокурорской проверки были обнаружены нарушения в нескольких частных детских садах района. В одних неправильно хранили опасные вещества, в других - не было нужных лекарств.

Так, в детском саду «Растишка» неправильно хранились отработанные ртутьсодержащие лампы, при трудоустройстве сотрудники поздно предоставляли справки об отсутствии судимости и медицинские книжки. Также руководство не запрашивало у родителей информацию о прохождении туберкулинодиагностики.

В другом детском саду района выявили аналогичные нарушения. Также в медицинской аптечке были препараты с истекшим сроком годности. В детском саду «Дарина» установлено нецелевое расходование денег, выделенных в рамках предоставления субсидии.

После вынесения представления прокуратурой все нарушения в детских садах были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU