2019-09-15T19:44:30+03:00
Спорт

Пермский ФК «Звезда» одержал победу над «Волгой»

На матч пришли больше тысячи болельщиков
Елена КОНОВА
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Фото из группы ФК "Звезда"Фото из группы ФК "Звезда"
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15 сентября состоялась игра пермской "Звезды" с ульяновской "Волгой". На протяжении матча последние владели больше мячом, открыли счет первым же ударом в створ ворот, но победить не смогли.

Еще до перерыва "Звезда" смогла сравнять счет, когда Максим Лаук заработал штрафной удар и забил гол. Следующий мяч он забил на 56 минуте.

- На 68-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота "Звезды" за попадание мяча в руку Булата Садыкова, - рассказали в группе ФК "ВКонтакте". - Свисток, разбег, удар Левани Лацузбая и потрясающий сэйв Максима Шумайлова, который в кошачьем прыжке потащил мяч из левого угла своих ворот!

Кстати, на матч пришли 1050 болельщиков. А следующий матч состоится 21 сентября. Играть мы будем с ФК "Зенит-Ижевск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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