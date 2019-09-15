В Прикамье ожидаются похолодание и дожди

СЕГОДНЯ 15:48 2019-09-15T16:23:10+03:00

Температура начала падать уже 15 сентября

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Бабье лето, видимо, подходит к концу. Уже в воскресенье, 15 сентября, в Перми целый день идут дожди. Температура замерла на отметке 12 градусов.

- Предварительно, в самом конце недели ожидается прохождение активного циклона, дожди (по северу края, возможно, сильные) и поступление более холодного воздуха, - сообщали синоптики ГИС-Центра ПГНИУ еще в начале этой теплой недели.

В ближайшие дни в Пермском крае ожидается похолодание и дожди. Температура будет колебаться между отметками 10...13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU