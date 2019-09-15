В Перми появилось граффити с изображением Децла
В Перми появилось граффити с портретом Децла. Граффити в память о рэпере сделали уже во многих городах России - в Ижевске, Краснодаре, Москве и других городах. Еще в августе в группе "Мой город - Пермь" администраторы спрашивали у горожан, где есть чистые стены в центре города, чтобы нарисовать там портрет Децла. Фото готового граффити появилось в этой же группе 15 сентября.
Администраторы сообщили, что автор пермского граффити - уличный художник Artem Chance. Он нарисовал портрет Децла на стене одного из домов на улице Плеханова.
Децл - один из популярнейших рэперов в истории России. Его хиты "Мои слезы, моя печаль", "Вечеринка", "Письмо" знали многие. Кирилл Толмацкий скончался в феврале этого года в Ижевске после концерта. Причиной смерти назвали сердечный приступ.
ИСТОЧНИК KP.RU