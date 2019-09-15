2019-09-15T13:49:33+03:00
Общество

В Перми появилось граффити с изображением Децла

Художник украсил одну из стен на Плеханова
Елена КОНОВА
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Фото из группы Мой город - ПермьФото из группы Мой город - Пермь
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В Перми появилось граффити с портретом Децла. Граффити в память о рэпере сделали уже во многих городах России - в Ижевске, Краснодаре, Москве и других городах. Еще в августе в группе "Мой город - Пермь" администраторы спрашивали у горожан, где есть чистые стены в центре города, чтобы нарисовать там портрет Децла. Фото готового граффити появилось в этой же группе 15 сентября.

Администраторы сообщили, что автор пермского граффити - уличный художник Artem Chance. Он нарисовал портрет Децла на стене одного из домов на улице Плеханова.

Децл - один из популярнейших рэперов в истории России. Его хиты "Мои слезы, моя печаль", "Вечеринка", "Письмо" знали многие. Кирилл Толмацкий скончался в феврале этого года в Ижевске после концерта. Причиной смерти назвали сердечный приступ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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