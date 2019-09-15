"Врачи говорили, что из комы дочка не выйдет". Мама тяжелобольной девочки борется за нее 9 лет

СЕГОДНЯ 12:52 2019-09-15T12:57:01+03:00

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Мы уже рассказывали вам про Женю Мальцеву. Девочке 9 лет, она вместе с мамой Мариной живет в Горнозаводске. Раньше Женя была обычным ребенком - любила рисовать, бегала на лыжах. У девочки есть врожденное заболевание, но мама исправно водила ее к невропатологу, контролировала лечение и делала все, чтобы у Жени была хорошая жизнь. Но болезнь подкралась незаметно. Девочка впала в кому у мамы на руках.

- Месяц Женя не приходила в себя - за этот месяц мама Марина поседела, - рассказали в пресс-службе фонда "Дедморозим". - Местные врачи разводили руками, мол, шансов почти нет, девочка из комы не выйдет.

Но Женя пришла в сознание. Когда маме Марине разрешили лечь в больницу к ребенку. Жене поставили диагноз "окклюзивная гидроцефалия". После того, как девочку выписали, встал вопрос о покупке нужного медоборудования. Это функциональная кровать, пульсоксиметр, аспиратор и расходные материалы для медтехники. У мамы девочки денег на это не было.

- Благодаря тому, что сотни людей поделились историей Жени с друзьями, необходимая для покупки оборудования сумма была собрана вовремя, - поделились радостью в фонде. - Такое оборудование поможет маме ухаживать за дочкой. Это случилось благодаря вашей поддержке.

Узнать кому еще из детей нужна помощь, можно на сайте фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU