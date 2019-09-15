2019-09-15T11:16:12+03:00
Общество

Написали на шарах послания и отпустили в небо: в Перми почтили память погибших при крушении «Боинга»

В авиакатастрофе погибли 88 человек
Елена КОНОВА
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

14 сентября исполнилось 11 лет с момента крушения «Боинг-737». На борту были 82 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли. Расследование причин катастрофы продолжалось больше пяти лет. Уголовное дело закрывали и снова открывали. И так четыре раза.

На месте трагедии власти установили новый мемориальный комплекс. К нему ведут широкие ступени. Мемориал объединяет центральную памятную плиту, 88 столбиков в виде свечей, а сразу за ними установлены новые стелы с портретами, а также небольшая часовня.

Каждый год 14 сентября родственники и близкие погибших собираются на официальную церемонию памяти. Они запускают воздушные шары с посланиями и отпускают их в небо.

В этом году, как и в прошлые, вместе с родственниками почтили память погибших минутой молчания представители краевых и городских властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «На Пермь упал самолет»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми появилось граффити с изображением Децла
"Врачи говорили, что из комы дочка не выйдет". Мама тяжелобольной девочки борется за нее 9 лет
В Перми автомобиль такси придавило столбом
В центре Перми для горожан приготовили 100 литров борща
«Идет на поправку». Стало известно о судьбе щенка, которого спасли в Прикамье после издевательств подростков
В Перми огонь в кабине подъемника заблокировал рабочих на высоте
В Перми сократилось число лабораторий по приему клещей в выходные
«Огонь!» Катерина Шпица примерила костюм из магазина «для взрослых»
15 сентября по центру Перми проедет колонна ретро-автомобилей
В Пермском крае снизилась смертность от онкологических заболеваний
В Прикамье водитель легковушки сбил пешехода
В Прикамье двое мужчин незаконно вырубили деревья в лесу на 11 миллионов
15 сентября в Пермском крае откроется сезон охоты на пушных зверей
Пермячка отсудила 80 тысяч рублей у Театра-Театра
В Перми будут судить экс-полицейского, который ударил ногой подростка по лицу
В Перми автобусы №22 и №48 вернутся на привычные маршруты
В столкновении двух иномарок в Перми пострадали два водителя
В центре Перми сгорел легковой автомобиль
18 сентября Дмитрий Самойлов проведет прямой эфир в Instagram
Осужденный за избиение DJ Smash промоутер добивается УДО
В Перми сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося шестилетнего мальчика
Прокуратура Пермского края купит квартиру в новостройке за 4 миллиона рублей
Пермский завод «УРАЛХИМа» провел ремонт