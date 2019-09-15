Написали на шарах послания и отпустили в небо: в Перми почтили память погибших при крушении «Боинга»

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-15T11:16:12+03:00

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14 сентября исполнилось 11 лет с момента крушения «Боинг-737». На борту были 82 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли. Расследование причин катастрофы продолжалось больше пяти лет. Уголовное дело закрывали и снова открывали. И так четыре раза.

На месте трагедии власти установили новый мемориальный комплекс. К нему ведут широкие ступени. Мемориал объединяет центральную памятную плиту, 88 столбиков в виде свечей, а сразу за ними установлены новые стелы с портретами, а также небольшая часовня.

Каждый год 14 сентября родственники и близкие погибших собираются на официальную церемонию памяти. Они запускают воздушные шары с посланиями и отпускают их в небо.

В этом году, как и в прошлые, вместе с родственниками почтили память погибших минутой молчания представители краевых и городских властей.

ИСТОЧНИК KP.RU