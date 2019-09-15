В центре Перми для горожан приготовили 100 литров борща

СЕГОДНЯ 08:13 2019-09-15T08:16:15+03:00

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На эспланаде в Перми 13 и 14 сентября проходила ярмарка «Большая пермская дегустация». Горожане приобретали продукты пермских производителей, учились готовить на мастер-классах здоровую и вкусную еду, дегустировали обжаренные на гриле колбасы и сыры.

А самое интересное - на эспланаде для гостей ярмарки сварили 100 литров борща! Его пробовали все желающие.

- Кто еще не попробал борща?! Скорее на эспланаду! Наши ребята сегодня здесь! Новая Пермская Дегустация! - написали в группе Пермского торгово-технологического колледжа. Студенты учреждения помогали на ярмарке.

Кстати, еще несколько лет назад пермяки участвовали в большом застолье на съемках фильма «Горько! 2». Правда, для них готовили не борщ, а пельмени и вареники. Акция проходила в нескольких городах, в каждом из которых выпили 1 500 литров кваса, съели 4 000 банок паштета, 2 000 упаковок сельди, 5 700 банок анчоусов, 3 800 банок икры, а также 4 000 пачек сладостей.

ИСТОЧНИК KP.RU