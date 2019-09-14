«Идет на поправку». Стало известно о судьбе щенка, которого спасли в Прикамье после издевательств подростков
Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Березниках нашли израненного щенка, обмотанного проволокой. Ему был примерно один месяц, он был очень ослаблен и даже не сопротивлялся, когда снимали проволоку. Врачи обработали раны, после чего малыша отвезли на передержку. Волонтеры предположили, что с беззащитным животным так могли поступить подростки.
Фото: "ДОБРЫЕ РУКИ" г.Березники группа помощи животным
Сейчас щенок пока находится на медицинской передержке, ему ищут дом и ответственных хозяев. Это оказалась девочка, малышку называли Лизой.
- Девочка потихоньку идет на поправку! У нее отменный аппетит. Она в адекватном состоянии, проявляет интерес к окружающему, - сообщили волонтеры. – Лиза – умничка, все стоически выдерживает. Держим кулачки за скорейшее выздоровление малышки.
Каждый день ей делают необходимые медицинские процедуры. О том, как можно помочь в продолжении лечения, можно узнать здесь.
А так Лиза выглядит сейчас. Фото: "ДОБРЫЕ РУКИ" г.Березники группа помощи животным
ИСТОЧНИК KP.RU