2019-09-14T14:52:27+03:00
Звезды

«Огонь!» Катерина Шпица примерила костюм из магазина «для взрослых»

Актриса снялась в нем в сериале «Старая гвардия»
Екатерина ГАСПЕР
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Фото из Instagram Катерины ШпицыФото из Instagram Катерины Шпицы
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Пермская актриса Катерина Шпица играет главную роль – молодого следователя Веры – в сериале «Старая гвардия». Для очередного съемочного дня ей подобрали необычный образ.

- Наш волшебный художник по костюму заказывала этот костюмчик в интернет-магазине очевидной направленности, - поделилась актриса на своей страничке в Instagram. - Когда курьер привез заказ, он с пониманием и радостью в глазах протянул пакет покупательнице и сказал «Приятного вечера».

Поклонники Катерины забросали ее комплиментами. Одни отметили, что она хороша во всех нарядах и ей все идет, другие сказали, что костюм шикарный и «ножки просто прелестные», третьи захотели купить такой же своим женщинам. «Лучший образ», «Красотка», «Огонь» - написали подписчики. А кто-то даже заметил сходство актрисы с немецкой певицей Си Си Кетч.

Фото из Instagram Катерины Шпицы

Фото из Instagram Катерины Шпицы

ИСТОЧНИК KP.RU

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