2019-09-14T14:20:23+03:00
Общество

15 сентября по центру Перми проедет колонна ретро-автомобилей

Пермский автомобильный музей «Ретро-Гараж» запустил в путешествие свои экспонаты
Екатерина ГАСПЕР
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Фото со странички Пермского автомобильного музея «Ретро-Гараж»Фото со странички Пермского автомобильного музея «Ретро-Гараж»
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Автопробег «Пермь Великая» стартовал 13 сентября. В этот день он прошел в Чусовом, Горнозаводске и Губахе. Сегодня, 14 сентября, колонну ретро-автомобилей принимают Губаха, Кизел, Яйва, Усолье и Соликамск.

В воскресенье, 15 сентября, экспонаты «Ретро-Гаража» увидят жители Соликамска, Березников и Перми. Вечером в краевой столице у музея на улице Дружбы, 34 состоится финал пробега.

В целом путешествие будет длиться три дня.

- Точного тайминга нет, так как возможны изменения в зависимости от дорожной ситуации и технического состояния авто, - сообщили в музее «Ретро-Гараж». - Скорее всего, экспонаты проедут по центральным улицам и площадям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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