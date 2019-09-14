15 сентября по центру Перми проедет колонна ретро-автомобилей
Автопробег «Пермь Великая» стартовал 13 сентября. В этот день он прошел в Чусовом, Горнозаводске и Губахе. Сегодня, 14 сентября, колонну ретро-автомобилей принимают Губаха, Кизел, Яйва, Усолье и Соликамск.
В воскресенье, 15 сентября, экспонаты «Ретро-Гаража» увидят жители Соликамска, Березников и Перми. Вечером в краевой столице у музея на улице Дружбы, 34 состоится финал пробега.
В целом путешествие будет длиться три дня.
- Точного тайминга нет, так как возможны изменения в зависимости от дорожной ситуации и технического состояния авто, - сообщили в музее «Ретро-Гараж». - Скорее всего, экспонаты проедут по центральным улицам и площадям.
ИСТОЧНИК KP.RU