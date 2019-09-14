2019-09-14T12:50:16+03:00
Общество

В Пермском крае снизилась смертность от онкологических заболеваний

Через пять лет этот показатель должен стать еще меньше
Екатерина ГАСПЕР
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Показатели смертности от онкологии в Пермском крае снижаются.Показатели смертности от онкологии в Пермском крае снижаются.Фото: Василий Вахрин
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Как сообщает Министерство здравоохранения Пермского края, итоги первого полугодия 2019 года показали, что смертность от новообразований, в том числе злокачественных, снизилась на 3,3%. По расчетам, на 100 тысяч населения этот показатель составил 196,4 случаев. В первые шесть месяцев прошлого года было 202,9 случая.

К 2024 году смертность от онкозаболеваний планируется снизить до 185 случаев на 100 тысяч населения. Профилактическими медосмотрами к этому времени должны быть охвачены 70 процентов жителей края, сейчас таковых только 40 процентов. Это необходимо для раннего выявления заболеваний, в частности, онкопатологий.

В Прикамье регулярно проводится закупка лекарств для помощи онкобольным. Так, в августе был объявлен аукцион на приобретение препаратов «Цетуксимаб», «Ипилимумаб», «Акситиниб», «Осимертиниб», «Палбоциклиб», «Рибоциклиб» и «Филграстим», которые существенно помогут в лечении пациентов с онкологией. На их приобретение будет направлено свыше 124 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение». С января по август этого года в Пермском крае было закуплено 20 видов противоопухолевых препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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