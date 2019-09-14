2019-09-14T11:11:43+03:00
Происшествия

В Прикамье двое мужчин незаконно вырубили деревья в лесу на 11 миллионов

Уголовное дело направлено в суд
Екатерина ГАСПЕРЕлена КОНОВА
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Следственный отдел направил материалы дела в суд.Следственный отдел направил материалы дела в суд.Фото: Василий Вахрин
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Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в Краснокамске в суд направлено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в лесу.

Предварительное расследование вел следственный отдел краснокамской полиции. В совершении преступления по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» обвиняются 47-летний бывший заместитель директора лесничества и 32-летний руководитель лесозаготовительной организации.

Полицейские установили, что мужчины вырубили ели, пихту и осину в защитных лесах и при этом превысили объемы, которые указали в декларации. Наемные рабочие, которые работали на лесозаготовке, не знали о ее незаконности. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила свыше 11 миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело будет рассматриваться в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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