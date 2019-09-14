В Прикамье водитель легковушки сбил пешехода

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-14T13:24:39+03:00

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Утром в пятницу, 13 сентября, на дороге Пермь-Краснокамск 20-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ, двигавшегося со стороны улицы Светлогорская, .наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги. Мужчина, у которого не было с собой документов, получил серьезные травмы. На машине «скорой помощи» его оправили в городскую больницу имени Гринберга. Но несмотря на все усилия врачей, пациент скончался от полученных травм.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе краевой полиции.

Напомним, вечером 12 сентября на улице Лянгасова в Орджоникидзевском районе Перми столкнулись две иномарки. Водитель автомобиля Subaru Impreza при перестроении не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz С180. В результате аварии пострадали оба водителя, которые были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU