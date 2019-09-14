2019-09-14T13:24:39+03:00
Происшествия

В Прикамье водитель легковушки сбил пешехода

Мужчина скончался в больнице
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Утром в пятницу, 13 сентября, на дороге Пермь-Краснокамск 20-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ, двигавшегося со стороны улицы Светлогорская, .наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги. Мужчина, у которого не было с собой документов, получил серьезные травмы. На машине «скорой помощи» его оправили в городскую больницу имени Гринберга. Но несмотря на все усилия врачей, пациент скончался от полученных травм.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе краевой полиции.

Напомним, вечером 12 сентября на улице Лянгасова в Орджоникидзевском районе Перми столкнулись две иномарки. Водитель автомобиля Subaru Impreza при перестроении не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz С180. В результате аварии пострадали оба водителя, которые были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Огонь!» Катерина Шпица примерила костюм из магазина «для взрослых»
15 сентября по центру Перми проедет колонна ретро-автомобилей
В Пермском крае снизилась смертность от онкологических заболеваний
В Прикамье двое мужчин незаконно вырубили деревья в лесу на 11 миллионов
15 сентября в Пермском крае откроется сезон охоты на пушных зверей
Пермячка отсудила 80 тысяч рублей у Театра-Театра
В Перми будут судить экс-полицейского, который ударил ногой подростка по лицу
В Перми автобусы №22 и №48 вернутся на привычные маршруты
В столкновении двух иномарок в Перми пострадали два водителя
В центре Перми сгорел легковой автомобиль
18 сентября Дмитрий Самойлов проведет прямой эфир в Instagram
Осужденный за избиение DJ Smash промоутер добивается УДО
В Перми сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося шестилетнего мальчика
Прокуратура Пермского края купит квартиру в новостройке за 4 миллиона рублей
Пермский завод «УРАЛХИМа» провел ремонт