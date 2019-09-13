15 сентября в Пермском крае откроется сезон охоты на пушных зверей

СЕГОДНЯ 19:45 2019-09-13T19:47:55+03:00

Охота на некоторые из них будет разрешена до 29 февраля 2020 года

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В воскресенье, 15 сентября, в Пермском крае откроется сезон охоты на зайца-беляка, зайца-русака, волка и лисицу.

- Охота на этих животных будет разрешена с 15 сентября 2019 года по 29 февраля 2020 года, - сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Кроме того, определены сроки охоты на территории Пермского края на пушных животных:

- крот – с 1 июня по 25 октября 2019 года;

- барсук – с 15 августа по 31 октября 2019 года;

- бурундук – с третьей субботы августа по 31 октября 2019 года;

- норка, белка, енотовидная собака, куница лесная, хорь лесной – с третьей субботы августа 2019 года по 29 февраля 2020 года.

- бобр, выдра, колонок, рысь, горностай, ласка – с 1 октября 2019 года по 29 февраля 2020 года;

- ондатра – с 1 октября 2019 года по 1 апреля 2020 года;

Нормы допустимой добычи особей за один день на одного охотника: заяц – 2; бобр – 3; куница - 5; енотовидная собака – 3; норка – 5; ондатра – 10.

ИСТОЧНИК KP.RU