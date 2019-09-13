Пермячка отсудила 80 тысяч рублей у Театра-Театра

СЕГОДНЯ 18:23 2019-09-13T18:23:31+03:00

Проходя мимо, она упала на скользком тротуаре и ударилась головой

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Пермячка обратилась в суд и отсудила у Театра-Театра компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

31 января 2019 года, проходя возле здания «Театра-Театра», она поскользнулась, упала и ударилась головой. После падения женщина долгое время проходила лечение, а поправившись, пошла в суд.

- Гражданка попросила взыскать с общества с ограниченной ответственностью компенсацию морального вреда, - сообщили в пресс-службе суда Дзержинского района Перми. – Суд установил, что истец упала на скользком тротуаре возле дома 53 по улице Ленина. Обслуживание данной территории возложено на ответчика. Он не произвел уборку территории общего пользования, включающая обработку песком пешеходных зон.

Принимая решение о компенсации, суд исходил из того, что истица упала из-за образовавшейся на тротуаре наледи, поэтому причинно-следственная связь между состоянием покрытия, падением истца и повреждениям здоровья установлена. В ее пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU