В Перми будут судить экс-полицейского, который ударил ногой подростка по лицу

СЕГОДНЯ 17:52 2019-09-13T17:52:10+03:00

22-летнему сотруднику ППС может грозить от трех до 10 лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Перми экс-полицейский предстанет перед судом за применение насилия в отношении несовершеннолетнего подростка. Уголовное дело в отношении 22-летнего бывшего сотрудника патрульно-постовой службы завершено и передано в суд.

- Экс-полицейский обвиняется в «Превышении должностных полномочий с применением насилия», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – 30 апреля в ночное время обвиняемый, находясь при исполнении своих должностных обязанностей в помещении отдела полиции № 5 Орджоникидзевского района он подошел к сидящему в холле первого этажа 17-летнему школьнику, доставленному в отдел полиции по подозрению в совершении административного правонарушения, и умышленно нанес ему удар ногой по лицу.

После случившегося сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.

Наказание, которое может грозить ему по закону – от трех до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU