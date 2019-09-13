В Перми автобусы №22 и №48 вернутся на привычные маршруты

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-13T17:29:06+03:00

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В городском департаменте дорог и транспорта сообщили о том, что на автобусных маршрутах № 22 и № 48 определился перевозчик.

- Он был определен по итогам аукциона. С перевозчиком заключен контракт по новым условиям, с перечислением платы за проезд в бюджет города. Также эти маршруты вошли в систему бесплатных пересадок, - сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Маршрут № 22 сообщением «микрорайон Васильевка – микрорайон Камский» и маршрут № 48 «Чусовской водозабор – Автопарк» переходят на привычный режим работы с 16 сентября. Актуальное расписание их движения в режиме онлайн можно смотреть на сайте МКУ «ГорТранс».

Напомним, ранее мы писали о том, что с 10 сентября в Перми вернулся к прежнему маршруту автобус № 19. Из-за масштабной реконструкции улицы Героев Хасана его разделили на две части: от остановки «Липовая гора» до остановки «Велта» и от остановки «Велта» до остановки «Ипподром».

ИСТОЧНИК KP.RU