В столкновении двух иномарок в Перми пострадали два водителя

СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-13T16:30:40+03:00

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12 сентября вечером в Орджоникидзевском районе Перми столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадали оба водителя.

- В 18.37 по улице Лянгасова двигался автомобиль Subaru Impreza под управлением 55-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Перми. - По предварительной информации при перестроении водитель не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz С180. Последний двигался попутно по левой полосе прямо. В результате ДТП оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ГИБДД напоминают о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Водителей во избежание ДТП просят выбирать соответствующий скоростной режим, соблюдать дистанцию и не нарушать правила маневрирования.

Напомним, ранее мы писали о том, что нетрезвый водитель сбил в Перми велосипедиста.

ИСТОЧНИК KP.RU