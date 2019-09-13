В центре Перми сгорел легковой автомобиль

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-13T15:32:30+03:00

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В пятницу, 13 сентября, около жилого комплекса "Астра" сгорела иномарка. Как сообщили пользователи социальных сетей, ЧП произошло около 14.00. Легковой автомобиль полыхал, от жилого комплекса шел сильный густой дым. Прибывшие пожарные потушили иномарку.

Между тем, пермяки в социальных сетях обсуждают, что сегодня, в пятницу, 13, в Перми сгорели сразу несколько автомобиль. Так, загорелась машина в Мотовилихинском районе на улице Уинская.

Ранее мы рассказывали о том, что в четверг, 12 сентября, в Орджоникидзевском районе произошло ДТП. Столкнулись «Субару» и «Мерседес». Авария произошла на улице Лянгасова около 19:00. После столкновения с «Субару» «Мерседес» въехал в дерево, и машина загорелась. Очевидцы сообщают, что пострадавших нет. Водитель и пассажиры успели выбраться из машин, и никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU