18 сентября Дмитрий Самойлов проведет прямой эфир в Instagram
18 сентября в 17-00 глава Перми Дмитрий Самойлов запустит в своем Instagram прямой эфир.
- Диалог с людьми считаю важнейшей частью своей работы, - рассказал Дмитрий Самойлов. - Именно общественное обсуждение, поддержка пермяков помогает мне и моей команде реализовывать большие проекты. Мне нравятся прямые обсуждения, острые вопросы, поэтому регулярно провожу приемы во всех районах города, участвую в прямых телеэфирах.
Дмитрий Самойлов признался, что читает все комментарии, которые оставляют в его профиле пермяки. Многие предложения горожан мэр считает полезными.
- Я точно расскажу про дорожные стройки и запуск тепла, пройду и по частным вопросам, - добавил Дмитрий Самойлов. - Пишите вопросы под анонсом, отвечу на них в прямом эфире.
Пермяки оставили под анонсом прямого эфира уже десятки комментариев.
ИСТОЧНИК KP.RU