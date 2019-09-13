2019-09-13T14:37:11+03:00
Общество

18 сентября Дмитрий Самойлов проведет прямой эфир в Instagram

Глава города ответит на вопросы о дорожных стройках и запуске тепла
Елена КОНОВА
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Дмитрий СамойловДмитрий СамойловФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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18 сентября в 17-00 глава Перми Дмитрий Самойлов запустит в своем Instagram прямой эфир.

- Диалог с людьми считаю важнейшей частью своей работы, - рассказал Дмитрий Самойлов. - Именно общественное обсуждение, поддержка пермяков помогает мне и моей команде реализовывать большие проекты. Мне нравятся прямые обсуждения, острые вопросы, поэтому регулярно провожу приемы во всех районах города, участвую в прямых телеэфирах.

Дмитрий Самойлов признался, что читает все комментарии, которые оставляют в его профиле пермяки. Многие предложения горожан мэр считает полезными.

- Я точно расскажу про дорожные стройки и запуск тепла, пройду и по частным вопросам, - добавил Дмитрий Самойлов. - Пишите вопросы под анонсом, отвечу на них в прямом эфире.

Пермяки оставили под анонсом прямого эфира уже десятки комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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