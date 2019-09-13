Прокуратура Пермского края купит квартиру в новостройке за 4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:38 2019-09-13T13:41:26+03:00

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Прокуратура Пермского края объявила электронный аукцион на покупку квартиры. Она должна быть двухкомнатной, комнаты должны быть раздельными, а дом - не ранее 2018 года постройки. Общая площадь квартиры должна составлять не менее 56 квадратных метров, высота потолков - не менее 2,5 метров. Этаж подойдет любой, главное, чтобы не первый, не последний и не мансардный.

Квартира должна находиться в Перми. В пешей доступности должны располагаться магазины, аптека, детский сад, школа, поликлиника, остановки общественного транспорта. Необходимо, чтобы дом находился на расстоянии не более 3 километров от здания прокуратуры на ул. Луначарского, 60.

Максимальная цена контракта составляет 4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU