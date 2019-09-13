«Поможем всем миром». Жители Прикамья хотят собрать деньги водителю почтовой машины, который инсценировал ограбление

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-13T13:03:17+03:00

Людей тронуло, что мужчина решился на преступление, чтобы вылечить дочь от рака

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Преступление, произошедшее в минувшие выходные в Чердыни, тронуло тысячи жителей Пермского края. 7 сентября водитель почтовой машины, перевозивший 700 тысяч рублей пенсионных выплат в село Пянтег, инсценировал ограбление и забрал деньги себе. Причина, по которой он это сделал – мужчина хотел помочь больной дочери вылечиться от рака.

Через несколько часов его задержали. Сначала мужчина утверждал, что его ограбили, а потом сознался и рассказал все, как на духу.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, но отпустили подозреваемого под подписку о невыезде. В соцсетях активно обсуждают произошедшее. Большинство не осуждает мужчину и даже предлагает помочь этой семье.

- Друзья, ищем семью из Чердыни, глава которой имитировал ограбление в почтовой машине, чтобы потратить деньги на лечение больной дочери! Проверяем информацию и объявляем сбор на лечение! Кто «за»? - появился пост в одной из групп ВКонтакте.

Подписчики, комментирующие этот пост, готовы помочь мужчине.

«Да, помощи ему ждать больше неоткуда», «Люди ради жизни своих родных идут на такие преступления! Очень сочувствую этой семье!», «Страшно, когда жизнь толкает на такое, что наши дети никому не нужны», «И страшно, когда не спасет человечность. Казнить нельзя, помиловать!», « Жалко мужика. Он же на дело взял, можно и помочь всем миром», - пишут они.

ИСТОЧНИК KP.RU