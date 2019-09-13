Выходные в Перми ожидаются дождливыми и прохладными

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-13T13:04:02+03:00

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Несмотря на то, что на этой неделе в Пермском крае наступила долгожданная теплая погода, в выходные будет дождливо и прохладно.

Как рассказали в пермском ЦГМС, в субботу, 14 сентября, днем температура воздуха поднимется до 18...23 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. А 15 сентября будет прохладнее - температура воздуха будет находиться на отметке от 12 до 17 градусов. Также ожидается небольшой дождь. Ночью температура воздуха опустится до 8 градусов.

В понедельник, 16 сентября, температура воздуха ожидается в пределах 10...15 градусов. Местами в Перми пройдет дождь.

Ранее мы рассказывали о том, что сентябрь в этом году аномально теплый. В садах зацвели яблони, груши и шиповник. Несмотря на то, что в этом году сезон был довольно экстремальным, в итоге урожай все-таки удалось собрать. Пострадали картофель, томаты и огурцы, зато капуста блаженствует, а у яблонь ветки ломятся от урожая.

ИСТОЧНИК KP.RU