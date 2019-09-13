«Ростелеком» запустил в пермской школе пилотный проект «Умный свет»

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-13T10:30:12+03:00

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В пермской гимназии №33 «Ростелеком» запустил пилотный проект «Умный свет» в рамках реализации программы «Умный город». Специалисты компании использовали технологию управляемого освещения. Инновационная система реагирует на внешние факторы, такие как дневной свет и темнота, оценивает влияние различного технического оборудования (фонарей, ламп, проекторов и т.д.), определяет уровень общего освещения и корректирует интенсивность работы светильников в классе.

«Благодаря «Умному свету» дети получают нормальный уровень освещения над рабочей поверхностью. Система смонтирована так, чтобы учащиеся даже не замечали ее работы. Интервал нормального реагирования светильников на плавные изменения внешнего освещения составляет 30 секунд, при резком изменении уровня освещенности система реагирует с интервалом от одной до десяти секунд», - комментирует Петр Козловский, директор Пермского филиала «Ростелекома».

Для пилотного проекта были выбраны две группы школьных аудиторий: на южной стороне и на северной. Специалисты компании произвели проектный расчет необходимого уровня освещенности, заменили лампы на новые с возможностью управления, установили контролеры и датчики уровня освещенности в каждый класс.

«Пилотный проект будет продолжаться всю первую четверть. Затем мы планируем подвести итоги энергоэффективности, узнать мнение учеников и учителей о работе системы. Мы ожидаем два результата: во-первых, экономии потребления электричества, во-вторых, повышения комфорта и сохранения здоровья учеников, так как недостаток или переизбыток света могут негативно влиять на зрение ребенка, а также на быструю его утомляемость», - отмечает Нина Мельчакова, директор МАОУ "Гимназия №33" г. Перми.

Для того, чтобы корректно рассчитать эффект от внедрения системы интеллектуального освещения, были установлены счетчики как в классах с «Умным светом», так и в классах со старыми светильниками. За первую же неделю работы система показала экономию 68% в группе аудиторий на северной стороне и 98% на южной.

Кроме того, для 5-х и 10-11-х классов этой гимназии «Ростелеком» запускает проект «Электронные учебники». Учащиеся смогут пользоваться виртуальными книгами по русскому языку, биологии, истории, химии и математики. Доступ к электронным учебникам может быть с планшета или смартфона на уроке и с домашнего компьютера или ноутбука дома. Электронная база полностью повторяет федеральный перечень учебной литературы, издаваемой аккредитованными издательствами, и регулярно пополняется.