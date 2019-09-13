2019-09-13T12:02:01+03:00
Происшествия

«Увезли в больницу». В Перми в детском садике 5-летний мальчик получил травму головы

ЧП произошло в Индустриальном районе
Екатерина ГАСПЕР
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ЧП произошло на территории детского сада.ЧП произошло на территории детского сада.Фото: Василий Вахрин
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Как сообщил «Комсомолке» источник, близкий к ситуации, днем в четверг, 12 сентября, в одном из детских садов в Индустриальном районе ребенок получил травму. Мальчику 5 лет.

Родители забрали сына домой, а живут они по соседству с садиком на улице Самолетной, и уже из дома вызвали «скорую помощь». Полицию родители вызывать не стали.

Мальчика доставили в краевую детскую клиническую больницу. У него зафиксирована поверхностная травма головы.

В детском саду факт того, что ребенок получил травму, «Комсомолке» подтвердили, но от дальнейших комментариев отказались. За разъяснением ситуации мы обратились в департамент образования.

- Действительно, воспитанник детского сада упал, ударившись головой об пол, - пояснили в департаменте. - В дошкольном учреждении была оказана первая медицинская помощь, оповещены родители. По данному факту проводится служебная проверка. Сейчас малыш находится дома в удовлетворительном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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