В Перми трое мужчин отравились неизвестным ядом

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-13T09:53:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 12 сентября, в микрорайоне Крохалевка в автомобиле «Газель» обнаружили троих мужчин в возрасте от 30 до 33 лет. Они находились без сознания.

Как сообщил нам источник, близкий к ситуации, мужчины отравились неизвестным ядом. Бригада «скорой помощи» отвезла их в больницу, в токсикологическое отделение. Врачи делают все возможное, чтобы нормализовать состояние отравившихся мужчин.

Ранее мы рассказывали о том, что в доме на улице Сочинская, 6 семья отравилась бытовым газом. Как сообщили в пресс-службе минздрава, пострадали два человека, один из них - ребенок. Пострадавших бригада медиков отвезла в больницу. Они прибыли уже через 15 минут после поступления вызова. В больнице у ребенка была диагностирована легкую степень отравления, у женщины – отравление средней степени тяжести. Сейчас пострадавшие находятся под присмотром врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU