2019-09-13T09:41:31+03:00
Общество

«После исчезновения у мужа случился инсульт». Волонтеры продолжают поиски пропавшей женщины

Таисию Козицину заметили на камерах видеонаблюдения
Екатерина ГАСПЕР
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Фото: поисковый отряд им. Ирины БухановойФото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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73-летняя Таисия Козицина пропала в воскресенье, 2 июня, около 17:00 в Краснокамске. Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась. Пенсионерка страдает потерей памяти.

На поиски сразу же вышли волонтеры, но результатов, к сожалению, пока нет. Как «Комсомолке» рассказали в поисковом отряде им. Ирины Бухановой, ход передвижения женщины отследили по камерам видеонаблюдения. Так, было обнаружено, что пенсионерка добралась на автобусе до Перми. Ее видели на остановке «Стадион Авангард» в Закамске. Там она села на автобус № 80, однако уже на следующей остановке «По требованию» вышла и отправилась в неизвестном направлении.

После этого волонтеры в течение четырех дней прочесывали местность в округе, но женщину так и не нашли. Поиски продолжаются.

Таисию Козицину ищут соседи и супруг, которому тоже за 70 лет. После пропажи жены у пожилого мужчины случился инсульт.

Приметы Таисии Козициной: плотного телосложения, рост 160 см, волосы русые с сединой, глаза серо-зеленые, на щеке родимое пятно. Была одета в красную куртку и черные брюки.

Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой

Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой

Если вам известно, что-либо о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефону 204-49-04 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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