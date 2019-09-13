2019-09-13T09:07:34+03:00
Общество

Отключение воды в сентябре 2019 в Перми: воды не будет в нескольких районах города

Будут проводиться аварийно-восстановительные работы
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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«НОВОГОР-Прикамье» объявил об отключении воды в Перми 14 и 17 сентября. Краны пересохнут в двух районах города в связи с аварийно-восстановительными работами.

В субботу, 14 сентября, с 9:00 до 19:00 воды не будет в нескольких домах в Орджоникидзевском районе города.

- Бушмакина, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25 и 27

- Колвинская, 26, улице Можайской, 9, 18, 20

- Ракитная, 16.

Во вторник,17 сентября, жителям Индустриального района Перми придется запастись водой. Краны пересохнут с 10:00 17 сентября до 10:00 18 сентября.

- Геологов, 1

- Космонавта Леонова, 43, 43А, 43Б, 45 К3, 60

- Рязанская, 103 и 105

Напомним, ранее мы писали о том, что в Международном аэропорту «Пермь» вводятся ограничения работы аэродрома. В пермском аэропорту начинается второй этап реконструкции аэродромного комплекса. Будут выполнять работы по примыканию рулежной дорожки и взлетно-посадочной полосы. В связи с этим вводятся ограничения работы аэродрома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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