СЕГОДНЯ 08:10 2019-09-13T08:10:04+03:00

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В четверг, 12 сентября, в Орджоникидзевском районе произошло ДТП. Столкнулись «Субару» и «Мерседес».

Авария произошла на улице Лянгасова около 19:00. После столкновения с «Субару» «Мерседес» въехал в дерево, и машина загорелась.

chp_59 В Перми загорелся "Мерседес" после столкновения с «Субару»

Очевидцы сообщают, что пострадавших нет. Водитель и пассажиры успели выбраться из машин, и никто не пострадал. На место ЧП оперативно приехали пожарные и сотрудники ГИБДД.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье автоледи сбила 10-летнего мальчика. В Пермском крае произошла авария, в результате которой пострадал 10-летний мальчик. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 12 сентября в поселке Куеда местная жительница на иномарке сбила 10-летнего мальчика. По предварительной информации, ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте, несмотря на то, что до пешеходного перехода было близко.

ИСТОЧНИК KP.RU