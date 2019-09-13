2019-09-13T07:53:05+03:00
Происшествия

В Прикамье автоледи сбила 10-летнего мальчика

Школьник переходил дорогу в неположенном месте
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае произошла авария, в результате которой пострадал 10-летний мальчик. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 12 сентября в поселке Куеда местная жительница на иномарке сбила 10-летнего мальчика.

По предварительной информации, ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте, несмотря на то, что до пешеходного перехода было близко.

Мальчик получил серьезные травмы. Школьника доставили в больницу. настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пьяный водитель сбил велосипедиста. В четверг, 12 сентября, в Ленинском районе произошла авария, в результате которой пострадал велосипедист. Пермяки сообщили в социальных сетях о том, что около остановки «Сосновый Бор» автомобилист сбил велосипедиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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