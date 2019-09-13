2019-09-13T07:17:20+03:00
Происшествия

«Пил пиво за рулем». В Перми пьяный водитель сбил велосипедиста

Об этом сообщили в социальных сетях
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В четверг, 12 сентября, в Ленинском районе произошла авария, в результате которой пострадал велосипедист. Пермяки сообщили в социальных сетях о том, что около остановки «Сосновый Бор» автомобилист сбил велосипедиста.

Очевидцы сообщают, что водитель легковушки наехал на велосипедиста на пешеходном переходе. После лобового столкновения пострадавшего отбросило на обочину, а автомобилист поехал дальше. Очевидцы сообщают, что мужчина был пьян и прямо за рулем пил пиво.

Водитель и пассажир такси сделали фотографии виновника ДТП и позвонили в ГИБДД.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми водитель «Яндекс.Такси» сбил мотоциклиста. В Перми на улице Куйбышева произошла авария. Машина такси сбила мотоциклиста. По сообщению очевидцев, за рулем мотоцикла была девушка. Мотоциклист получил травмы. Очевидцы сообщают, что долгое время после столкновения он лежал без движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» запустил в пермской школе пилотный проект «Умный свет»
«Увезли в больницу». В Перми в детском садике 5-летний мальчик получил травму головы
В Перми на женщину напала стая бродячих собак
В Перми трое мужчин отравились неизвестным ядом
«После исчезновения у мужа случился инсульт». Волонтеры продолжают поиски пропавшей женщины
Отключение воды в сентябре 2019 в Перми: воды не будет в нескольких районах города
В Перми загорелся "Мерседес" после столкновения с «Субару»
В Прикамье автоледи сбила 10-летнего мальчика
В Прикамье 20-летнего парня осудили за секс с 15-летней девочкой
В Прикамье осудят сотрудников предприятия за смерть рабочих
В Перми остановлены поиски пропавшего 8-летнего мальчика
В Перми водитель «Яндекс.Такси» сбил мотоциклиста
«Так не доставайся же ты никому!». В Прикамье будут судить 21-летнего ревнивца, зарезавшего свою юную подругу
В Лысьве возбудили уголовное дело после смерти 10-летнего школьника