«Пил пиво за рулем». В Перми пьяный водитель сбил велосипедиста

СЕГОДНЯ 07:17 2019-09-13T07:17:20+03:00

Об этом сообщили в социальных сетях

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В четверг, 12 сентября, в Ленинском районе произошла авария, в результате которой пострадал велосипедист. Пермяки сообщили в социальных сетях о том, что около остановки «Сосновый Бор» автомобилист сбил велосипедиста.

Очевидцы сообщают, что водитель легковушки наехал на велосипедиста на пешеходном переходе. После лобового столкновения пострадавшего отбросило на обочину, а автомобилист поехал дальше. Очевидцы сообщают, что мужчина был пьян и прямо за рулем пил пиво.

Водитель и пассажир такси сделали фотографии виновника ДТП и позвонили в ГИБДД.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми водитель «Яндекс.Такси» сбил мотоциклиста. В Перми на улице Куйбышева произошла авария. Машина такси сбила мотоциклиста. По сообщению очевидцев, за рулем мотоцикла была девушка. Мотоциклист получил травмы. Очевидцы сообщают, что долгое время после столкновения он лежал без движения.

ИСТОЧНИК KP.RU