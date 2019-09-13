В Прикамье осудят сотрудников предприятия за смерть рабочих

СЕГОДНЯ 07:02 2019-09-13T07:02:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае перед судом предстанут сотрудники одного из предприятий. Технолога, механика и двоих начальников смены обвиняют в нарушении требований безопасности из-за чего погибли трое рабочих.

Трагедия произошла 6 мая. Обвиняемые дали рабочим задание отремонтировать емкость высотой 11,5 метра. Ремонт включал в себя огневые работы: электросварка, резка металла. В процессе работ произошла детонация, и емкость взорвалась. Разрушилась крышка бака, на которой в тот момент находились рабочие. Все они погибли от полученных травм.

В отношении технолога агрегата, механика и двоих начальников смены возбудили уголовное дело, которое передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье будут судить 21-летнего ревнивца, зарезавшего свою юную подругу

ИСТОЧНИК KP.RU