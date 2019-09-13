2019-09-13T06:37:37+03:00
Происшествия

В Перми водитель «Яндекс.Такси» сбил мотоциклиста

Авария произошла 12 сентября
Лилия Абибулаева
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Фото: ЧП. ДТП. ПермьФото: ЧП. ДТП. Пермь
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В Перми на улице Куйбышева произошла авария. Машина такси сбила мотоциклиста. По сообщению очевидцев, за рулем мотоцикла была девушка.

- «Яндекс» снес мотоциклиста! - написали пользователи социальных сетей. Авария произошла вечером в четверг, 12 сентября, на улице Куйбышева. По словам очевидцев, водитель «Яндекс.Такси» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту.

Мотоциклист получил травмы. Очевидцы сообщают, что долгое время после столкновения он лежал без движения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадали три человека. На трассе в Прикамье вечером 11 сентября произошла авария, в результате которой пострадали три человека. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло на автодороге Куземьярово-Акбаш в Бардымском районе. В результате ДТП пострадали два пассажира и водитель УАЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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