2019-09-12T09:14:00+03:00
Происшествия

В Прикамье осудят 15-летнюю девочку за кражу денег у бабушки

Школьница переводила средства с банковской карты родственницы
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Кунгурском районе перед судом предстанет 15-летняя местная жительница. Девочку обвиняют в краже денег с банковского счета своей родственницы.

Следователи выяснили, что в течение нескольких месяцев девочка тайно похищала средства с карты бабушки. Она перевела на свой счет 10 тысяч рублей, которые потратила на собственные нужды. Для 64-летней женщины ущерб являлся существенным. Родители подростка вернули родственнице средства.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья представился женщиной и выманил 56-летнего мужчины деньги. Сотрудники полиции установили, что 31-летний злоумышленник, отбывая наказание в исправительной колонии, с помощью мобильного телефона, который хранился незаконно, обманул 56-летнего мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье произошел пожар на предприятии «Соликамскбумпром»
Больницы Прикамья перейдут на новую вакцину от гриппа
Глава Перми пообещал доработать схему движения на Героев Хасана
В Прикамье пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадали три человека
В Прикамье на территории школы обнаружили змею
В Прикамье трех мужчин осудят за вымогательство, грабежи и избиения
82-летний житель Прикамье приревновал 83-летнюю сожительницу и убил ее
Жителя Перми осудили за вымогательство 5 миллионов рублей
«Молот-Прикамье» одержал победу над «Южным Уралом»
Посещать детские сады смогут 80 процентов пермских малышей
В пермских садиках появятся группы пребывания с мамой и услуги няни
Пермяков ожидают самые теплые дни этой осени
"Какая прелесть!" Вован из «Реальных пацанов» показал подросшую дочь
В Пермском крае снизилось количество аварий с участием детей
«Помним и скорбим». В Прикамье трагически погиб 8-летний мальчик
В Перми в августе родились 18 пар двойняшек
Житель Прикамья представился женщиной и выманил 56-летнего мужчины деньги
В Перми сетевики призывают управляющие компании подавать заявки на запуск тепла