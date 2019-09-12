В Прикамье осудят 15-летнюю девочку за кражу денег у бабушки

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-12T09:14:00+03:00

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В Кунгурском районе перед судом предстанет 15-летняя местная жительница. Девочку обвиняют в краже денег с банковского счета своей родственницы.

Следователи выяснили, что в течение нескольких месяцев девочка тайно похищала средства с карты бабушки. Она перевела на свой счет 10 тысяч рублей, которые потратила на собственные нужды. Для 64-летней женщины ущерб являлся существенным. Родители подростка вернули родственнице средства.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья представился женщиной и выманил 56-летнего мужчины деньги. Сотрудники полиции установили, что 31-летний злоумышленник, отбывая наказание в исправительной колонии, с помощью мобильного телефона, который хранился незаконно, обманул 56-летнего мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU