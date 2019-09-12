Глава Перми пообещал доработать схему движения на Героев Хасана

СЕГОДНЯ 08:16 2019-09-12T09:17:16+03:00

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Мэр Перми Дмитрий Самойлов проверил ход работ на улице Героев Хасана. Глава города отметил, что, несмотря на улучшения, схему движения необходимо доработать.

В среду, 11 сентября, глава города еще раз посетил ремонтируемый участок. Он подчеркнул, что схему движения нужно корректировать. Также, по словам мэра, участники дорожного движения не соблюдают требования установленных знаков.

- Требования знаков, которые здесь установлены и запрещают, например, левый поворот с Васильева, к сожалению, не соблюдаются участниками дорожного движения, заградительные конструкции просто отодвигаются, - отметил Дмитрий Самойлов. - Поэтому на пересечении с Васильева будут установлены дополнительные блоки, которые физически не дадут возможность повернуть налево, чтобы не создавать помех для движения непосредственно на главном направлении по Героев Хасана.

Кроме того, на перекрестке с Бродовским трактом будет откорректирован режим работы светофора для увеличения фазы движения транспорта, появятся дополнительные секции на светофоре. Также на перекрестке запретят поворот налево и прямо с Бродовского тракта.

Контролировать ход работ на участке будет начальник отдела организации дорожного движения МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Артем Борисов, который совместно с инспектором ДПС будет ежедневно дежурить на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU