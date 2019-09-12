Глава Перми пообещал доработать схему движения на Героев Хасана
Мэр Перми Дмитрий Самойлов проверил ход работ на улице Героев Хасана. Глава города отметил, что, несмотря на улучшения, схему движения необходимо доработать.
В среду, 11 сентября, глава города еще раз посетил ремонтируемый участок. Он подчеркнул, что схему движения нужно корректировать. Также, по словам мэра, участники дорожного движения не соблюдают требования установленных знаков.
- Требования знаков, которые здесь установлены и запрещают, например, левый поворот с Васильева, к сожалению, не соблюдаются участниками дорожного движения, заградительные конструкции просто отодвигаются, - отметил Дмитрий Самойлов. - Поэтому на пересечении с Васильева будут установлены дополнительные блоки, которые физически не дадут возможность повернуть налево, чтобы не создавать помех для движения непосредственно на главном направлении по Героев Хасана.
Кроме того, на перекрестке с Бродовским трактом будет откорректирован режим работы светофора для увеличения фазы движения транспорта, появятся дополнительные секции на светофоре. Также на перекрестке запретят поворот налево и прямо с Бродовского тракта.
Контролировать ход работ на участке будет начальник отдела организации дорожного движения МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Артем Борисов, который совместно с инспектором ДПС будет ежедневно дежурить на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU